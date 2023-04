Farewell Yellow Brick Road: Elton John auf Abschiedstour

Elton John ist auf seiner musikalischen Abschieds-Weltreise noch einmal in Deutschland unterwegs.

Am Donnerstagabend kam er auf der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour in die Münchner Olympiahalle. Mit seinen größten Hits - vom "Rocket Man" über "Sorry Seems To Be The Hardest Word" bis zum "Crocodile Rock" - und bester Laune bot der 76-Jährige seinem Publikum eine grandiose Show. Die Huldigungen der Fans ließ der Brite gerne über sich ergehen.

In silberglitzerndem Sakko und mit blauer Brille legte der 76-Jährige los. An seiner Seite seine gewohnt exzellente Band, darunter Schlagzeuger Nigel Olsson, der Elton John seit dessen Karrierebeginn begleitet. "Ich werde Euch vermissen", rief der Sänger nach einem Konfettiregen zum Schluss ins Publikum.

Weitere Konzerte in Deutschland sind in Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln geplant. Anschließend tourt John weiter durch Europa, unter anderem durch Spanien und Großbritannien.

Der Sänger und Pianist gehört zu den größten Stars des Musikgeschäfts. Seine seit 2018 andauernde und wegen der Corona-Pandemie verzögerte Abschiedstournee gilt als die kommerziell erfolgreichste Konzerttournee überhaupt. Vor rund einem Jahr war Elton John in Frankfurt und Leipzig.

(dpa)