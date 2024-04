Festspiele Erl: Erste Spielzeit für Intendant Kaufmann

Von der Opernbühne auf den Chefsessel: Star-Tenor Jonas Kaufmann wird neuer Intendant der Festspiele Erl und stellt am Freitag (11.00 Uhr) seine erste Spielzeit vor.

Dabei wird er das Programm für diesen Herbst, die Wintersaison, das Osterprogramm 2025 und die Pläne für die Festspiele im Sommer 2025 präsentieren.

Kaufmann übernimmt die Leitung im September. Er folgt als Intendant auf Bernd Loebe. Der aus München stammende Kaufmann habe sich mit seinem Enthusiasmus und seinem Konzept gegen 42 andere Bewerber durchgesetzt, hieß es von der Jury.

Kaufmann betonte, dass die neue Aufgabe nicht das Ende seiner Sängerkarriere bedeute. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich abtreten sollte, und ich will das auch nicht", sagte er bei der Ankündigung seiner Amtsübernahme. "Es wird eine zusätzliche Karriere sein, keine alternative." Kaufmann kündigte an, dass er in Erl auch selbst auf der Bühne stehen werde, wenn auch nicht in jeder Saison.

