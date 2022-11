Metallica rockt auf Welttour in Hamburg und München

Die Metalband Metallica wird auf ihrer kommenden Welttour auch Station in Deutschland machen - und zwar in Hamburg und München.

Wie an allen Orten der Tournee mit dem Titel "M72 World Tour" sind dort jeweils zwei Auftritte von Sänger James Hetfield, Drummer Lars Ulrich und Co. geplant, wie der Veranstalter Live Nation am Montag in Frankfurt mitteilte. In der Hansestadt wird demnach am 26. und 28. Mai 2023 im Volksparkstadion gerockt, in München am 24. und 26. Mai 2024 im Olympiastadion. Los geht die Tour Ende April kommenden Jahres in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena.

(dpa)