Sonniger Endspurt bei Rock im Park

Mit viel Sonne geht am Sonntag Rock im Park nach drei Tagen Dauer-Party in Nürnberg zu Ende.

Schon zur Mittagszeit stimmten sich die Musikfans auf den Abschluss des Musikfestivals ein. Bereits am Freitag und am Samstag hatten dort Zehntausende bis spät in die Nacht gefeiert.

Die Einsatzkräfte sprachen von einem bisher friedlichen Festival, auf dem sich viele Besucherinnen und Besucher umsichtig verhielten. Rund 1500 Mal mussten die Sanitäterinnen und Sanitäter nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes Feiernde behandeln - hauptsächlich wegen Blasen, Schürfwunden, Insektenstichen, Verletzungen am Fuß oder Kreislaufproblemen.

Am Sonntag sollte die Rockband Guano Apes auf der Hauptbühne den Start beim Festival-Endspurt machen. Später sollten unter anderem Die Ärzte und Queens Of The Stone Age auftreten. Rund 70 Bands spielten damit an den drei Tagen auf den drei Bühnen. Zeitgleich stieg in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring, bei dem zeitversetzt dieselben Bands auftraten.

