Tote Hosen, Well-Brüder und Gerhard Polt starten Tour

Der Kabarettist Gerhard Polt, die Punkmusiker von den Toten Hosen und die Well-Brüder stehen wieder gemeinsam auf der Bühne.

Am Freitag (20.00 Uhr) starten sie ihre Tour "Forever", Untertitel: "Eine kulturelle Zumutung". Dem Auftakt im Bauerntheater im oberbayerischen Schliersee - Polts Heimat - folgen bis Mitte August mehr als ein Dutzend weitere Auftritte unter anderem in Freiburg, Jena, Hamburg, Berlin, Wien, Hannover und Stuttgart. Erstmals soll es überwiegend Open Air-Veranstaltungen geben - in dieser Konstellation eine neue Größenordnung. Die Veranstalter versprechen einen "obskuren Mix aus Satire, Chaos, Kleinkunst, Rock 'n' Roll und Volksmusik".

Zuletzt hatten die Toten Hosen mit ihren bayerischen Musiker-Kollegen aus der Well-Familie, früher in anderer Konstellation als Biermösl Blosn bekannt, und Polt vor sechs Jahren auf der Bühne gestanden.

Die ungleiche Freundschaft entstand in den 80er Jahren in Wackersdorf. Die Hosen waren dort 1986 beim legendären Anti-WAAhnsinns-Festival erstmals auf die Well-Brüder gestoßen. Bald stieß der Well-Wahlbruder Gerhard Polt dazu. Seitdem gab es gemeinsame Auftritte, Tourneen und Studioaufnahmen.

