«Wackelkontakt» auf Wiesn-Wache - Oimara bei Polizei

«Du kannst nicht ins Zelt, also holst Du das Zelt zu dir» - unter diesem Motto hat sich die Münchner Polizei den Sänger Oimara auf ihre Wiesn-Wache geholt. In einem Tiktok-Video teilte das Polizeipräsidium, wie die Beamten Beni Hafner alias Oimara «abführten» - und wie er seinen Hit «Wackelkontakt» an der Gitarre auf einem Schreibtisch sitzend zum Besten gab.

Eingefädelt hatte den ungewöhnlichen Besuch Peter Werthmann von der Pressestelle des Präsidiums. Seine Kinder seien große Oimara-Fans, sagte Werthmann. Als er den Sänger bei einem gemeinsamen Pressetermin mit der Stadt vor Beginn des Oktoberfests getroffen habe, habe er ihn angesprochen.

«Da kann man so was mal machen»

«Auf der Wiesn ist alles etwas lockerer, da kann man so was mal machen», sagte Werthmann. Oimara habe bei seinem Besuch am Dienstag seinen Hit auf der Wache gespielt und er habe noch einen Alkoholtest machen dürfen. «Der ist nicht negativ ausgefallen», sagte Werthmann und lachte.

Seine Kolleginnen und Kollegen hätten zunächst unterschiedlich auf den Gast reagiert. «Es gibt da zwei Lager: Es gibt die Fans und die, die ihn gar nicht kennen. Letztere sind meistens nicht aus Bayern», sagte Werthmann. Aber das Lied «Wackelkontakt» hätten die meisten dann doch wiedererkannt - und einige sangen, wie auf dem Video zu hören ist, sogar mit. «Die Kollegen fanden es witzig», bilanzierte Werthmann.

Mit «Wackelkontakt» stand Oimara nicht nur sieben Wochen auf Platz eins der deutschen Charts - er hat auch beste Chance, den Wiesn-Hit des Jahres zu liefern. Das ist ihm aber gar nicht so wichtig, wie er zu Beginn des Oktoberfests betonte: «Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesn-Hit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt.» Jetzt hat er es auch auf die Wiesn-Wache geschafft.