Erfolg mit Taylor Swift: Ticketfirma Eventim erwartet Gewinn

Eine große Nachfrage nach Tickets stimmt den Vermarkter CTS Eventim optimistischer.

So rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von deutlich über zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis des Gesamtjahres soll deutlich über 400 Millionen Euro liegen.

Bislang hatte das Management ein moderates Plus beim Erlös vorgesehen - nach rund 1,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die Ergebniskennzahlen sollten bislang mindestens stabil bleiben. Das Management konnte sich aber auch ein leichtes Plus vorstellen. Eventim hatte für das vergangene Jahr ein bereinigtes operatives Ergebnis von knapp 385 Millionen Euro ausgewiesen.

Das Unternehmen teilte weiter mit, dass unter anderem die Vorverkäufe für Taylor Swifts Konzerttour "The Eras Tour" und für Veranstaltungen von Peter Maffay erfolgreich verlaufen seien. In den ersten neun Monaten sei so das Volumen von Tickets, die über das Internet verkauft worden seien, um 35 Prozent gestiegen.

Details zum dritten Quartal will der Vorstand am 21. November bekannt geben.

(dpa)