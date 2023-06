Holzmüller neuer Chef der Verwertungsgesellschaft Gema

Tobias Holzmüller wird neuer Chef der Verwertungsgesellschaft Gema.

Der 48 Jahre alte Jurist löst zum 1. Oktober Harald Heker ab, der nach 17 Jahren als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand geht. "Mit Tobias Holzmüller übernimmt nicht nur ein exzellenter, weltweit geschätzter Urheberrechtsexperte, sondern auch ein bestens vernetzter und engagierter Fürsprecher für unsere Anliegen die Leitung der Gema", gratulierte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Ralf Weigand, am Donnerstag in München nach der Entscheidung vom Vortag.

Besonders das Thema Künstliche Intelligenz bei kreativen Prozessen werde die Urheberinnen und Urheber in den nächsten Jahren fundamental beschäftigen, erläuterte Weigand - "vergleichbar mit den Herausforderungen der Digitalisierung im letzten Jahrzehnt". Holzmüller seinerseits kündigte an: "Wir wollen unsere Mitglieder auf dem Weg in die Zukunft mit attraktiven Vergütungen, modernem Service und der Erschließung neuer Märkte begleiten."

Holzmüller ist seit 2013 Chefjustiziar der Verwertungsgesellschaft und wurde 2016 als Geschäftsführer für die Zentralstelle für private Überspielungsrechte bestellt. Die Gema vertritt als eine der weltweit größten Autorengesellschaften für Werke der Musik in Deutschland die Urheberrechte von rund 90.000 Mitgliedern - also von Komponistinnen und Komponisten, Textdichterinnen und Textdichtern sowie von Musikverlagen. Darüber hinaus vertritt sie mehr als zwei Millionen Rechteinhaber aus aller Welt.

(dpa)