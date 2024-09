Mann fuchtelt mit Krücke herum - Polizeieinsatz

Eine mutmaßliche Bedrohungslage mit einer Machete hat sich am Hafen in Lindau (Bodensee) laut Polizei vor Ort als ganz anders herausgestellt. Eine Mitarbeiterin eines Cafés alarmierte demnach die Beamten am Freitagabend, weil ein Mann mit einer Machete Gäste bedroht haben soll.

Sofort fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort und fanden dort einen 47-Jährigen auf - jedoch ohne Machete. Stattdessen fuchtelte der Mann laut Polizei mit einer «kaputten und gekrümmten Krücke» herum. Im Dunkel habe die Krücke aufgeblitzt und aus der Ferne einem gefährlichen Gegenstand ähnlich gesehen.

Die Polizisten kontrollierten den Mann und stellten bei ihm einen Promillewert von 1,52 fest. Trotz eines Platzverweises habe der 47-Jährige mit der Krücke anschließend auf den Boden und Mülltonnen eingeschlagen. Die Kräfte nahmen dem Mann die Krücke ab, später konnte er sie wieder abholen.