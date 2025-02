DGB erschüttert über mutmaßlichen Anschlag auf Kundgebung

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Verdi-Kundgebung mit fast 30 Verletzten in München hat der DGB Bayern seine Fassungslosigkeit erklärt. «Wir sind tief erschüttert über den mutmaßlichen Anschlag auf unsere Kolleginnen und Kollegen in München», sagte der Landesvorsitzende Bernhard Stiedl in München. «Dass ein Fahrzeug gezielt in eine friedliche Verdi-Demonstration gesteuert wurde und dabei Streikende – darunter auch Kinder – teils lebensgefährlich verletzt wurden, macht uns fassungslos.»

Die Münchner Kundgebung war Teil der bundesweiten Warnstreiks und Demonstrationen in der derzeitigen Tarifrunde des öffentlichen Diensts. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Täter ein 24 Jahre alter Afghane, der sein Auto in den Demonstrationszug steuerte. Die Hintergründe sind ungeklärt. «Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien», sagte Stiedl. «Unser Dank gilt den Rettungskräften, die schnell und entschlossen geholfen haben.»

Icon Vergrößern Es gab auch Schwerstverletzte. Foto: Matthias Balk/dpa Icon Schließen Schließen Es gab auch Schwerstverletzte. Foto: Matthias Balk/dpa

Icon Vergrößern Polizei «mit starken Kräften» vor Ort. Foto: Roland Freund/dpa Icon Schließen Schließen Polizei «mit starken Kräften» vor Ort. Foto: Roland Freund/dpa

Icon Vergrößern Der Vorfall gegen 10.30 Uhr löste einen Großeinsatz aus. Foto: Matthias Balk/dpa Icon Schließen Schließen Der Vorfall gegen 10.30 Uhr löste einen Großeinsatz aus. Foto: Matthias Balk/dpa

Icon Vergrößern Kurz nach der Tat sind die Politiker vor Ort. Foto: Christoph Trost/dpa Icon Schließen Schließen Kurz nach der Tat sind die Politiker vor Ort. Foto: Christoph Trost/dpa

Icon Vergrößern Trümmer liegen auf der Straße verteilt. Foto: Christoph Trost/dpa Icon Schließen Schließen Trümmer liegen auf der Straße verteilt. Foto: Christoph Trost/dpa

Icon Vergrößern Großeinsatz in München. Foto: Peter Kneffel/dpa Icon Schließen Schließen Großeinsatz in München. Foto: Peter Kneffel/dpa