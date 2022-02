Mutmaßlicher Einbrecher war orientierungsloser Betrunkener

In Schwaben hat ein Hausbesitzer einen vermeintlichen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und überwältigt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, handelte es sich bei dem vermuteten Einbrecher allerdings nur um einen volltrunkenen 23-Jährigen, der völlig die Orientierung verloren hatte. Am Sonntagmorgen hatte der junge Mann versucht, über die Terrassentür in das Haus in Horgau (Landkreis Augsburg) zu kommen.

Der 51 Jahre alte Bewohner drückte den Eindringling zu Boden und hielt ihn fest, bis eine Polizeistreife kam. Auf der Inspektion stellte sich heraus, dass der 23-Jährige mehr als zwei Promille intus hatte. Deswegen habe sich der Mann sowohl in der Ortschaft als auch bei dem Haus geirrt, berichtete die Polizei. Sein Irrtum im Rausch hat ihm dann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingebracht.

