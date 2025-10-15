Fahrraddiebstahl in Bayern: Tatverdächtiger in Österreich festgenommen

Das Ortungssystem eines Pedelecs machte einem mutmaßlichen Fahrraddieb einen Strich durch die Rechnung. Wegen der Daten konnte die österreichische Polizei einen Mann an der ungarischen Grenze festnehmen, der neben dem E-Bike noch weitere Fahrräder dabei hatte.

Das Pedelec wurde laut dem Polizeibericht in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag gestohlen. Die 28-jährige Besitzerin hatte es laut der Mitteilung „ordnungsgemäß am Fahrradabstellplatz ihres Wohnanwesens versperrt“.

Mutmaßlicher Fahrraddieb mit fünf Fahrrädern in Österreich erwischt

Als sie den Diebstahl bemerkte, aktivierte sie das Ortungssystem, mit dem das Fahrrad ausgestattet war. Das zeigte an, dass sich das Pedelec bereits in Österreich befand. Die Frau meldete den Diebstahl in einer Münchner Polizeiinspektion. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Polizei in Österreich verständigt. Am Grenzübergang zu Ungarn konnten die österreichischen Beamten ein Fahrzeug anhalten.

Ein tatverdächtiger 37-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden neben dem Pedelec der 28-Jährigen noch vier weitere Mountainbikes aufgefunden. Für keines der Fahrräder konnte der Mann einen Kaufnachweis vorlegen. Deswegen wurde gegen ihn eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls erstellt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Verfügung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt (Stadt in Österreich) wieder entlassen.