Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Millionenbetrüger am Flughafen München fest

Am Münchner Flughafen haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen international gesuchten Mann festgenommen. Dieser wird von Schweizer Behörden wegen betrügerischer Anlagegeschäfte gesucht, mit denen er einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben soll.

Nach einem Hinweis der Schweizer Behörden nahmen Bundespolizisten auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft München den 50-jährigen Mann bei der Einreise nach Deutschland fest, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion München. Schweizer Behörden fahndeten international nach dem Mann. Dieser wird verdächtigt, zwischen Juni 2022 und August 2025 durch betrügerische Anlagegeschäfte einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht zu haben.

„Diese Festnahme zeigt, wie wirksam die Grenzkontrollen sind“, wird ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen München in der Pressemitteilung zitiert. „Personen, nach denen international gefahndet wird, können nicht unbehelligt nach Deutschland einreisen.“

Nach der Festnahme wurde der Mann auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München dem zuständigen Ermittlungsrichter in Landshut vorgeführt. Dieser ordnete auf Grundlage der durch die Schweizer Behörden betriebenen internationalen Fahndung an, dass der Gesuchte bis zu einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München über die Auslieferungshaft festzuhalten ist. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert. Das Auslieferungsverfahren in die Schweiz wird nun von der Generalstaatsanwaltschaft München betrieben.

