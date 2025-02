Datenschutz für einen mutmaßlichen Mörder

Der Richter am Landsberger Amtsgericht machte sich wenig Illusionen über den Angeklagten: Dieser sei ein Wiederholungstäter und die Sozialprognose äußerst ungünstig. Also schickte er den Straftäter, der im Landsberger Gefängnis einen Mithäftling zusammengeschlagen hatte, für ein paar Monate länger hinter Gitter. Das war vor mehr als 20 Jahren. In diesen Wochen steht der Angeklagte von damals wieder einmal vor Gericht. Er hat zwei Menschen erstochen.

Der Angriff des 58-jährigen Russen auf zwei versehrte ukrainische Soldaten (26 und 36 Jahre alt) in Murnau hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Vor Gericht hat er die Tat zugegeben. Offen ist, ob er die zwei Männer am helllichten Tag mitten in Murnau erstach, weil sie Ukrainer waren – oder ob es sich um einen Streit zwischen Betrunkenen gehandelt hatte, der grausam eskalierte. Fest steht: Der Angreifer ist mehrfach vorbestraft, saß Jahre im Gefängnis. Sein Antrag auf Asyl wurde schon vor mehr als 20 Jahren abgelehnt. Dennoch ist er noch immer im Land. Warum?

Im vergangenen Jahr hat Bayern so viele Menschen abgeschoben wie seit Jahren nicht

Seit Monaten wird in Deutschland darüber gestritten, ob und wie Ausländer ohne Aufenthalstrecht schneller abgeschoben werden können. Die Anschläge von Aschaffenburg und München haben die Diskussion zusätzlich angeheizt. Im Blickpunkt sind dabei Afghanistan und Syrien. In beide Länder wird wegen der dortigen Situation in aller Regel bislang nicht abgeschoben. Das Beispiel des mutmaßlichen Mörders von Murnau zeigt aber: Das Problem ist weder neu noch auf die beiden Länder beschränkt.

Zunächst die Fakten: Im vergangenen Jahr hat Bayern so viele Menschen abgeschoben wie seit Jahren nicht. Von den insgesamt 17.767 Aufenthaltsbeendigungen waren laut Innenministerium 3010 Abschiebungen und 14.757 freiwillige Ausreisen. Die meisten Abschiebungen fanden nach Georgien, Irak, Türkei, Nigeria und Moldau statt. Allerdings scheitern auch viele Abschiebeversuche der Behörden. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor. Grundlage sind hier die Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Danach waren in diesem Zeitraum in Bayern insgesamt 3068 Abschiebungen geplant, doch mehr als die Hälfte (1669) wurden storniert oder abgebrochen. Hauptursache: Die Behörden wussten nicht, wo sich die Menschen aufhielten. 38 Prozent der Abgeschobenen waren nach Angaben des Innenministeriums rechtskräftig verurteilte Straftäter.

Der mutmaßliche Mörder von Murnau hat 17 Vorstrafen

Das träfe auch auch auf den mutmaßlichen Mörder von Murnau zu. Er hat 17 Vorstrafen: wegen Trunkenheit am Steuer, Diebstahl, Körperverletzung, Drogen. In den 1990er Jahren verletzte er einen Mitbewohner in einem Münchner Asylbewerberheim mit einem Messer. Insgesamt verbrachte der Mann mehr als fünf Jahre in bayerischen Gefängnissen – sein Leben beschrieb er gegenüber einem Gutachter so: „Getrunken, geklaut, Gefängnis.“ Und dann wieder von vorne. Zuletzt wohnte er in einer Einzimmer-Wohnung am Staffelsee. Zwischen den verschiedenen Haftstrafen hatte er immer wieder Arbeit: als Hilfskraft in der Küche, auf dem Bau, in einer Fabrik. Zuletzt aber nicht mehr.

Als junger Soldat der Roten Armee war er in die damalige DDR gekommen. Anfang der 1990er Jahre will er dann desertiert sein und ging nach Bayern. Dort beantragte er 1992 politisches Asyl. Dieser Antrag wurde nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Asyl 1998 abgelehnt. Gleichzeitig habe aber die Vorgängerbehörde des heutigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) festgestellt, dass ein Abschiebeverbot vorliege. Dem Mann, der damals schon in Deutschland einige Vorstrafen angesammelt hatte, drohe in seiner Heimat eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit. Deshalb durfte er nicht nach Russland zurückgebracht werden. 2015 überprüfte das BAMF dieses Abschiebeverbot. Ergebnis: Es blieb bestehen. Zum Hintergrund: Laut BAMF muss eine Rücknahme oder ein Widerruf geprüft werden, wenn die betreffende Person straffällig geworden ist.

Interessant wäre nun die konkrete Begründung. Welcher Umstand genau machte die Abschiebung eines mehrfach verurteilten Straftäters unmöglich? Doch da will das BAMF nicht weiterhelfen: Datenschutz, so ein Sprecher der Behörde. Das Landesamt für Asyl wiederum verspricht, es werde „weiterhin alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Optionen prüfen und ggf. nutzen, die eine Außerlandesbringung der Person ermöglichen würden.“

Das Urteil soll im März fallen. Es ist dann das 18. in Deutschland.