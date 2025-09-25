Junge Frau vergewaltigt? Polizei verhaftet 20-Jährigen

Weil er unter Verdacht steht, eine junge Frau vergewaltigt zu haben, hat die Polizei in München einen 20-Jährigen verhaftet. Die 25-Jährige sei verwirrt, nicht vollständig bekleidet und verletzt von Zeugen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Inzwischen erließ das Amtsgericht München den Haftbefehl. Seit Dienstag befinde sich der 20-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Die junge Frau habe Anfang August betrunken eine Münchner Gaststätte verlassen und sei am darauffolgenden Morgen in einem Hinterhof gefunden worden, teilte die Polizei mit. Demnach ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise darauf, dass der 20-Jährige sexuelle Handlungen an der 25-Jährigen durchgeführt haben könnte.

Bekannter der Frau verfolgt den 20-Jährigen

Den Angaben zufolge soll die 25-Jährige am Tag der mutmaßlichen Tat kurz nach Mitternacht die Gaststätte verlassen haben. Kurz darauf wurde ein 40 Jahre alter Bekannter der Frau über das Handy der Frau angerufen. Zu hören gewesen sei ein bislang unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgegeben habe. Der Mann habe dem 40-Jährigen gesagt, dass sich die 25-Jährige alkoholbedingt in einer schlechten Situation befinde und abgeholt werden müsse.

Bekannter verfolgte Verdächtigen

Daraufhin machte sich der 40-Jährige laut Polizei auf den Weg in die Münchner Innenstadt. Die 25-Jährige konnte er nicht finden, aber die Standortdaten ihres Handys erkennen. Dabei traf der 40-Jährige auf den 20-Jährigen, der sofort flüchtete. Der 40-Jährige setzte zur Verfolgung an und alarmierte die Polizei. Kurz später nahmen die Beamten den 20-Jährigen fest, er wurde wegen des Diebstahls angezeigt, wie es hieß. Da der 40-Jährige die junge Frau nicht finden konnte, fuhr er wieder nach Hause.

Nachdem Zeugen die junge Frau in dem Hinterhof gefunden hatten, sei diese im Krankenhaus versorgt und im Institut für Rechtsmedizin untersucht worden, hieß es. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.