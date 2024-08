Richter prüft nach Fund von Totem U-Haft für Verdächtige

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen im Spessart sollen zwei Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser werde vermutlich am Nachmittag entscheiden, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Am Samstag hatten Passanten einen 18-Jährigen tot auf einem Forstweg bei Altenbuch (Landkreis Miltenberg) entdeckt. Wodurch der Afghane starb, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mitteilen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Am Sonntag wurden die zwei Verdächtigen aus dem Landkreis Miltenberg - ebenfalls Afghanen - festgenommen.

Das Opfer hatte sich nach bisherigen Informationen zuletzt in Niedersachsen im Landkreis Hameln-Pyrmont aufgehalten. Warum der 18-Jährige nun in Unterfranken war, wird derzeit ermittelt.