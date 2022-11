Ehepaar tot in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt

Ein Ehepaar ist in Oberpfalz tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden.

Nach ersten Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass der Ehemann seine Frau und dann sich selbst getötet habe, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicher Hintergrund könne eine länger andauernde Krankheit sein. Ein Angehöriger des Paares hatte die beiden über 80-Jährigen am Freitag in der Wohnung in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdelikts.

