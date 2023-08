Aiwanger lädt zu Stellungnahme ein

Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger wird sich noch am Donnerstag zu den aktuellen Vorwürfen gegen ihn erklären.

Aiwangers Ministerium lud für 16.30 Uhr zu einem Statement des Chefs der Freien Wähler ein.

Aiwanger hatte am Samstag schriftlich zurückgewiesen, als Schüler in den 1980er ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der zusammen mit den Freien Wählern regiert, hatte Aiwanger am Dienstag aufgefordert, 25 Fragen zu den Vorwürfen zeitnah schriftlich zu beantworten. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

(dpa)