Linienbus rollt in Coburg ohne Fahrer los - zwei Verletzte

Ein Linienbus hat sich in Coburg ohne den Fahrer in Bewegung gesetzt und ist in einer Böschung gelandet. Zwei Menschen wurden dabei Polizei-Angaben zufolge leicht verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer ausgestiegen, um nach einer Fehlermeldung im System nach der Ursache zu suchen. Dann sei der Bus plötzlich losgerollt.

Der Busfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, eine Insassin stieß sich den Kopf an. Zum Unfallzeitpunkt waren laut Polizei 21 Fahrgäste an Bord. Eine Spezialfirma soll den Bus bergen.