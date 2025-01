Nach Feuer an Heiligabend Brand in Seniorenheim - Feuerwehr sichert Teile an Turm

Ausgerechnet an Heiligabend bricht in einem Münchner Seniorenheim ein Feuer aus, Dutzende Bewohner werden evakuiert. Der schwer beschädigte historische Turm macht der Feuerwehr nun erneut Arbeit.