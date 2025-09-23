Icon Menü
Nach Gewalttat in Petershausen im April: Bundespolizei fahndet nach Mann

Polizei

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Petershausen: Bundespolizei fahndet nach Mann

Unvermittelt griff ein Mann am Bahnhof Petershausen einen 38-Jährigen an, der stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Bundespolizei fahndet nach ihm.
Von Franziska Hubl
    Die Bundespolizei fahndet nach dem Mann, der unvermittelt einen anderen Mann verletzte.
    Die Bundespolizei fahndet nach dem Mann, der unvermittelt einen anderen Mann verletzte. Foto: Matthias Rietschel, dpa (Symbolbild)

    Im April hat ein unbekannter Täter einen 38-Jährigen am Bahnsteig in Petershausen bei München angegriffen. Nun sucht die Bundespolizei mit Bildern nach dem Täter.

    Die Tat ereignete sich demnach am Abend des 4. April. Gegen 22.50 Uhr betrat der Täter den Bahnhof und trat einem 38-jährigen Mann unvermittelt und ohne vorausgegangenen Kontakt in den Rücken. Dieser stürzte zu Boden, wodurch er sich an beiden Knien und am rechten Handgelenk verletzte. Sofort verließ der Täter den Tatort, wie die Polizei mitteilte.

    Gefährliche Körperverletzung: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

    Nun ruft die Polizei Zeugen, die den Täter erkennen und Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen können, dazu auf, sich bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden. Die Rufnummer lautet 089/515550-1111. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

    Die Fotos des gesuchten Mannes können auf der Internetseite der Bundespolizei unter diesem Link aufgerufen werden.

