Wegen gefährlicher Körperverletzung in Petershausen: Bundespolizei fahndet nach Mann

Im April hat ein unbekannter Täter einen 38-Jährigen am Bahnsteig in Petershausen bei München angegriffen. Nun sucht die Bundespolizei mit Bildern nach dem Täter.

Die Tat ereignete sich demnach am Abend des 4. April. Gegen 22.50 Uhr betrat der Täter den Bahnhof und trat einem 38-jährigen Mann unvermittelt und ohne vorausgegangenen Kontakt in den Rücken. Dieser stürzte zu Boden, wodurch er sich an beiden Knien und am rechten Handgelenk verletzte. Sofort verließ der Täter den Tatort, wie die Polizei mitteilte.

Gefährliche Körperverletzung: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Nun ruft die Polizei Zeugen, die den Täter erkennen und Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen können, dazu auf, sich bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden. Die Rufnummer lautet 089/515550-1111. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Fotos des gesuchten Mannes können auf der Internetseite der Bundespolizei unter diesem Link aufgerufen werden.