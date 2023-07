Nach heftigen Gewittern: Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Schwere Gewitter haben in den vergangenen Tagen in Bayern für zahlreiche Einsätze gesorgt. Auch in den kommenden Tagen sind Unwetter nicht ausgeschlossen.

Heftige Gewitter sind in den vergangenen beiden Tagen über Bayern gezogen. Das Sturmtief Ronson sorgte für zahlreiche Einsätze und entwurzelte Bäume. Auch in den kommenden Tagen sind einzelne Gewitter nicht ganz ausgeschlossen – jedoch nur vereinzelt. Das Wochenende im Freistaat wird größtenteils sonnig und teilweise mit bis zu 36 Grad auch wieder heiß.

Wetter in Bayern am Donnerstag und Freitag: Nur noch vereinzelte Gewitter

Der Donnerstag startete im Großteil Bayerns mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nur in Alpennähe und im Südosten des Freistaats sind vereinzelte Gewitter und Regen möglich. Laut dem Deutschen Wetterdienst liegt die Höchsttemperatur bei 27 Grad. Am Freitag scheint oftmals die Sonne, zeitweise können aber auch Wolken aufziehen. Es bleibt trocken, lediglich an den Alpen herrscht ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur steigt auf bis zu 31 Grad.

Sonne und Gewitter am Wochenende in Bayern

Der Samstag wird dann sehr sonnig. Im Tagesverlauf können sich aber gebietsweise einige Quellwolken bilden, doch bis zum Abend bleibt es wahrscheinlich überall trocken. Mit bis zu 36 Grad wird es wieder heiß. In der Nacht zum Sonntag ziehen zunächst über Schwaben und Franken Schauer und Gewitter auf, in den anderen Regionen bleibt es zunächst trocken. Später sind aber auch dort örtlich Schauer und Gewitter möglich.

Am Sonntag regnet es gebietsweise Anfangs noch. Ab dem Vormittag lockern die Wolken dann aber auf. In Nordbayern scheint ist dann auch die Sonne zu sehen. Im Süden ziehen am Nachmittag und Abend Schauer und einzelne Gewitter auf. Der DWD erwartet dabei eine Höchsttemperatur von 30 Grad.

Wetter in Bayern: Kommende Woche startet mit Sonne und Gewittern

Die kommende Woche startet wechselhaft. Am Montag wird es teils sonnig, aber vor allem am Nachmittag und am Abend sind einzelne, teils kräftige Gewitter möglich. Das ändert sich wohl auch bis zur Wochenmitte nicht. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 30 Grad.

