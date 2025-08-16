Nach heftigen Gewittern: Hier fallen in Bayern Züge aus

Das Wochenende startete in weiten Teilen Bayerns mit heftigen Gewittern. Auch die Deutsche Bahn ist von den Auswirkungen betroffen. Wegen Blitzeinschlägen fallen am Samstag Züge aus.

Zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und Mittenwald ist der Zugverkehr laut Deutscher Bahn beeinträchtigt. Die Strecke muss nach Blitzeinschlägen repariert werden. Die Züge haben in diesem Streckenabschnitt daher Verspätungen. Zusätzlich kann es laut Mitteilung der Bahn kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Blitzeinschlag auf Bahnstrecke: Züge zwischen Hof und Bayreuth fallen aus

Außerdem wurde die Strecke zwischen Hof und Bayreuth von einem Blitz getroffen. Zwischen Oberkotzau und Münchberg ist der Zugverkehr laut Deutscher Bahn eingeschränkt. Reisende müssen in diesem Abschnitt mit erheblichen Verspätungen oder Zugausfällen rechnen.

Blitzeinschläge führen nicht nur zu lästigen Verspätungen im Zugverkehr, sondern können lebensbedrohlich werden. Um sich bei Blitz und Donner nicht in Gefahr zu bringen, sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Dieser Artikel zeigt, wie man sich richtig verhält.

Störung auf der Strecke zwischen München und Landshut

Auch abseits vom Gewitter-Chaos kommt es zu Störungen auf Bayerns Schienennetz. Zwischen München und Buchloe kommt es zu Verspätungen, so die Bahn. Die Züge fahren demnach nur mit verminderter Geschwindigkeit. Ursache ist eine Reparatur an einem Signal auf der Strecke.