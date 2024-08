Kreis Sonneberg übernimmt Regiomed-Krankenhäuser

Die Zukunft der Klinik-Standorte der insolventen Regiomed-Gruppe im Landkreis Sonneberg ist gesichert. Der Landkreis wolle die Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg übernehmen, sagte eine Regiomed-Sprecherin. Aktuell laufen ihr zufolge Mitarbeiterversammlungen. Danach sollen Details bekanntgegeben werden. Am Mittwochabend hatte der Kreistag zu der Frage beraten.

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass der Regiomed-Gläubigerausschuss Angeboten der Kreise Hildburghausen und Sonneberg zugestimmt hatte. In Hildburghausen will ebenfalls der Landkreis das dortige Klinikum und weitere Einrichtungen weiterführen. In Sonneberg stand noch die Kreistags-Entscheidung aus. Die bayerischen Standorte der Gruppe sollen an den Klinikkonzern Sana gehen.

Die Klinikgruppe mit 5000 Beschäftigten an einem Dutzend Standorten in Bayern und Thüringen hatte kurz nach Jahresbeginn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Von der Insolvenz betroffen sind die Kliniken in Coburg, Lichtenfels, Neustadt (Bayern), Hildburghausen und Sonneberg (Thüringen) sowie medizinische Versorgungszentren, Seniorenzentren, Wohnheime und der Rettungsdienst.