Lastwagen fährt auf zwei Transporter auf - drei Verletzte

Ein Lastwagen ist auf einer Bundesstraße in Mittelfranken auf zwei stehende Transporter aufgefahren - drei Männer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 27-Jähriger am Dienstag mit seinem Transporter bei Langenzenn auf der Bundesstraße 8 liegengeblieben. Ein 30 Jahre alter Kollege habe deshalb mit seinem Transporter angehalten, um ihm zu helfen - dann sei der Lastwagen auf beide Fahrzeuge aufgefahren.

Der 30-Jährige sei von einem der Transporter erfasst und über die Fahrbahn geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei schwerer verletzt worden als die anderen beiden Männer, sein Zustand sei aber «stabil». Auch sein 27 Jahre alter Kollege und der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die B8 wurde laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt. Feuerwehrleute halfen, den Verkehr umzuleiten. Warum der Lastwagen auf die stehenden Transporter fuhr, blieb zunächst unklar. Ein Experte soll mit einem unfallanalytischen Gutachten bei den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft helfen.