Polizei befragt Umfeld von vermisstem 26-Jährigen in Passau

Bislang erfolglos suchen Einsatzkräfte in Passau einen Vermissten. Er war nach einer Feier am Wochenende spurlos verschwunden. Jetzt verfolgt die Polizei neue Wege.
    Mit einem Hubschrauber und einer Drohne hatten Einsatzkräfte nach dem Mann vergeblich gesucht. (Symbolbild)
    Mit einem Hubschrauber und einer Drohne hatten Einsatzkräfte nach dem Mann vergeblich gesucht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Die Ermittlungen zu einem verschwundenen 26-Jährigen in Passau gehen weiter. Die Beamten versuchen nun, durch Befragung des Umfelds des Mannes Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu erlangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann war nach einer Party in der Innenstadt in der Nacht zu Sonntag nicht mehr aufgetaucht. Daraufhin suchten Polizei und Rettungskräfte unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem 26-Jährigen - ohne Erfolg.

    Die Vor-Ort-Suche sei mittlerweile beendet, hieß es. «Wir halten die Ohren dennoch in alle Richtungen offen», sagte der Sprecher. Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gebe es bislang nicht. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden.

