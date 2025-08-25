Lotto sucht gleich zwei Millionengewinner in Bayern

Gleich zwei Lottospielende aus Bayern haben am Wochenende mehr als vier Millionen Euro gewonnen. Die beiden Spielscheine mit sechs Richtigen und der korrekten Superzahl seien anonym in Mittelfranken und Niederbayern abgegeben worden, teilte Lotto Bayern mit. Die Gewinner oder Gewinnerinnen müssen sich daher bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung melden, um exakt 4.066.812,20 Euro für sich zu reklamieren.

Dafür haben die Besitzer der Spielscheine laut Lotto Bayern immerhin bis Ende 2028 Zeit. Es ist auch gut möglich, dass sich die Glückspilze damit noch ein paar Tage Zeit lassen: Da beide Spielaufträge laut Lotto Bayern noch an weiteren Ziehungen teilnehmen, sind auch noch weitere Gewinne möglich.

Neben den beiden Spielscheinen in Bayern hatte auch ein Spieler oder eine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen mit den Gewinnzahlen 3, 9, 13, 21, 23, 27 und der Superzahl 9 am Samstag den Jackpot von mehr als zwölf Millionen Euro geknackt - deshalb wurde die Gewinnsumme in der höchsten Gewinnklasse gedrittelt.