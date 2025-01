„Einzigartiges Erlebnis“: Rollstuhlfahrerin Juliane Dorn verbrachte Sommer auf Schweizer Alpe

Es ist eine Geschichte über ein tragisches Unglück, eine willensstarke junge Frau - und die wunderbare Kraft von Freundschaft. Was Juliane Dorn in diesem Jahr erlebte, erfüllt sie noch immer mit Stolz und Freude. Die Allgäuerin, die nach einem Kletterunfall auf einen Rollstuhl angewiesen ist, verbrachte mit ihrem Freund Tobias Boscher drei Monate auf einer 1600 Meter hoch gelegenen Alpe im schweizerischen Graubünden. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, unterstützten Freunde und Verwandte das Paar nach allen Regeln der Kunst. „Es war ein einzigartiger Sommer, den ich nie vergessen werde“, sagt Juliane Dorn zu Hause in Kißlegg (Westallgäu) beim Blick auf Fotos und Videos. Sie zeigen die 26-Jährige im Rollstuhl inmitten der Bergidylle.

