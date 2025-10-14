Nach Taxi-Unfall in München: Stunden später kracht es an der selben Kreuzung wieder

In München hat es in den Morgenstunden des Sonntags, 12. Oktober, einen Unfall gegeben, als ein Taxi verbotenerweise an der Kreuzung Paul-Heyse- und Schwanthalerstraße abbog und so mit einem Streifenwagen der Polizei kollidierte. Beim Aufprall wurde der Polizeiwagen gegen eine Ampel gedrückt und das Taxi in die Glasfassade eines Hotels.

Etwa fünf Stunden später kam es erneut zu einem Unfall an derselben Stelle: Gegen 10:15 Uhr waren ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit ihren Fahrzeugen auf der Schwanthalerstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung, wo sich Stunden zuvor der Unfall mit dem Taxi ereignete, wollten die Fahrer diese geradeaus überqueren. Doch die Ampel war zu diesem Zeitpunkt noch außer Betrieb.

Unfall in München: 37-Jähriger kollidiert mit zwei Wagen

Als die beiden Männer in den Kreuzungsbereich fuhren – sie hatten Vorfahrt – war ein 37-jähriger Münchner mit seinem Pkw auf der Paul-Heyse-Straße Richtung Kaiser-Ludwig-Platz unterwegs und übersah, dass er Vorfahrt gewähren musste. Also kollidierte er frontal mit der linken Seite des Pkw des 58-Jährigen, wie die Polizei berichtete. Dadurch wurde letzterer wiederum auf den Pkw des 61-Jährigen geschoben, der neben ihm fuhr.

Der 58-Jährige zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurden der 61-Jährige sowie seine 41-jährige Beifahrerin und der 37-Jährige. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht nötig. Die Fahrzeuge mussten allesamt abgeschleppt werden.