Nach tödlichem Unglück: Heimatgemeinde will Kurpark nach Laura Dahlmeier benennen

Vergangene Woche hat die Nachricht über Laura Dahlmeiers Tod die Sportwelt erschüttert. Eine der erfolgreichsten und bekanntesten Biathletinnen Deutschlands war nach einem Kletterunglück in Pakistan ums Leben gekommen. Ihr zu Ehren will ihre Heimatgemeinde Markt Garmisch-Partenkirchen nun einen Park nach ihr benennen.

Kurpark wird zu „Laura-Dahlmeier-Park“

Wie eine Sprecherin der Gemeinde gegenüber der Deutschen Presseagentur bestätigte, plant die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, den Partenkirchner Kurpark in „Laura-Dahlmeier-Park“ umzubenennen. Den Antrag wird sie voraussichtlich im September stellen, so Koch gegenüber dem Münchner Merkur.

Aktuell gibt es bereits einen Gedenkort für die Garmisch-Partenkirchner Ehrenbürgerin Laura Dahlmeier, dieser sei jedoch nur temporär. Ein Bild auf einer Holzstele, ein Windlicht und ein Stein aus dem heimischen Gebirge mit einer Gedenktafel erinnern an die leidenschaftliche Sportlerin. Eine besondere Geste, ganz im Sinne Laura Dahlmeiers, denn die Berge, so heißt es auf der Website der Sportlerin, waren für sie ein „Rückzugsort und ihre Kraftquelle“. Neben Freunden und Bekannten trauert ganz Deutschland um die Ausnahmeathletin.

Auch ein Plakat erinnert an Laura Dahlmeier. Foto: Str, dpa (Archivbild)

Laut Bayerischem Rundfunk plant die Bürgermeisterin ein Monument mit einer Skulptur im künftigen „Laura-Dahlmeier-Park“, der an die Athletin erinnern soll. Der Kurpark steht mit Laura in Verbindung: Hier feierte sie öfter ihre sportlichen Erfolge.

Umbenennung: Das sind die nächsten Schritte

Auch die Eltern von Laura Dahlmeier haben einen Gedenkort für sie errichtet. In dem Schaufenster des Möbelhauses von Vater Andreas erinnern ein Bild und mehrere Kerzen an seine Tochter. Auf einer Schleife daneben steht „Für immer Laura“.

Der Bürgermeisterin Elisabeth Koch war es von Anfang an wichtig gewesen, die Familie der verstorbenen Ex-Biathletin in jegliche Planungen einzubeziehen. Erst mit ihrer Zustimmung bemüht sich die Gemeinde nun um einen Gedenkort.

Die Bürgermeisterin wird im September einen Antrag an den Gemeinderat stellen, in dem die Umbenennung des Kurparks vorgeschlagen wird. Wenn sich eine Mehrheit für den Vorschlag findet, wird das Vorhaben umgesetzt. Damit kann es noch etwas dauern, bis es den „Laura-Dahlmeier-Park“ offiziell gibt.

Trauer um Laura Dahlmeier: Gemeinde mit Trauerangebot

Neben dem vorübergehenden Gedenkort entschied sich die Gemeinde dazu, ein Kondolenzbuch anzubieten. Auf der Website der Gemeinde heißt es: „Der plötzliche Tod dieser außergewöhnlichen Sportlerin und so hoch geschätzten und liebenswerten Persönlichkeit hat viele Menschen im Herzen berührt – weit über die Grenzen unseres Ortes hinaus.“

Die Kondolenzbotschaften werden von Mitarbeitern des Rathauses gesammelt und in einem Kondolenzbuch zusammengefasst, welches im Anschluss die Familie Dahlmeier übergeben wird. Trauernde können ihre Botschaften per E-Mail oder Post an das Rathaus senden.

Laura Dahlmeier war eine erfolgreiche Biathletin und leidenschaftliche Bergsteigerin. Foto: Martin Schutt, dpa (Archivbild)

Besondere Sportlerin: Tod von Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier war eine der bekanntesten deutschen Wintersportlerinnen. Während ihrer aktiven Karriere gewann sie sieben Mal WM-Gold, holte in der Saison 2016/17 den Biathlon-Gesamtweltcup und ging bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang als Doppel-Olympiasiegerin in die deutsche Sportgeschichte ein.

Mit nur 25 Jahren beendete sie 2019 ihre Biathlonkarriere, auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Sie starb vergangene Woche im Alter von 31 Jahren.