Mutmaßlicher Unfallfahrer in Polen gefasst

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Kaufbeuren ist der gesuchte mutmaßliche Unfallfahrer in Polen festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamts den 21-Jährigen fest. Der Mann sitzt demnach in Polen in Auslieferungshaft, bis über seine Übergabe an die deutschen Behörden entschieden wird.

Der 21-Jährige soll am 23. August im Stadtteil Neugablonz einen Frontalzusammenstoß verursacht haben. Dabei kam ein 20-Jähriger ums Leben, mehrere Mitfahrer wurden verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend zu Fuß. Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordverdachts.