Nach Unwetter am Freitag: Wie wird das Wetter in Bayern am Wochenende?

Nachdem am Freitagabend etliche Straßen und Keller in Schwaben und Oberbayern unter Wasser standen, hat sich die Wetterlage am Samstagmorgen wieder beruhigt. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar wieder Regenschauer, doch weitere Gewitter sind vorerst nicht in Sicht.

Wetter in Bayern aktuell: Keine Unwetter-Warnung für das Wochenende

Am Samstag ist es im Süden Bayerns meist bewölkt, während sich in Franken Sonne und Wolken abwechseln. Örtlich sind laut dem DWD aber wieder Schauer oder etwas Regen möglich. Mit Höchsttemperaturen von 18 bis 25 Grad wird es vorübergehend etwas kühler.

In der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD in Ober- und Niederbayern Wolken und gebietsweise Schauer. Sonst bleibt es meist trocken. Tagsüber scheint auch immer wieder die Sonne. Nur an den Alpen und im Bayernwald gibt es später ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur steigt auf 22 bis 28 Grad.

Anfang der Woche wieder Gewitter in Bayern erwartet

Die nächsten Gewitter werden aber vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. Nach einem sonnigen und mit bis zu 32 Grad sehr warmen Tag steigt am Montag im Westen und Süden Bayerns das Schauer- und Gewitterrisiko. Die Unwetter halten voraussichtlich vor allem südlich der Donau und am Bayerwald bis in die Nacht zum Dienstag an. Auch tagsüber rechnet der DWD mit Schauern und Gewittern, von Westen her wird es dann aber sonnig. Die Höchstwerte liegen dabei bei 23 bis 28 Grad.

Unwetter sorgten am Freitag in Bayern für überflutete Straßen und Keller

Am Freitagabend sorgten starke Regenfälle, Hagel und Sturm vor allem in Schwaben und Oberbayern für Hunderte Einsätze der Polizei und der Feuerwehr. Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet und umgefallene Bäume sorgten für Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber niemand.

In Schwaben musste die Polizei zwischen 18 Uhr und Mitternacht zu rund 320 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken, im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd waren es zwischen 19 Uhr und Mitternacht etwa 230 Einsätze. Auf der A95 bei Garmisch-Partenkirchen führte Aquaplaning zu einem Unfall. Am Ickinger Berg im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen rutschte den Angaben nach ein Stück Erdreich ab und blockierte zwischenzeitlich eine Straße.