Nach Wimbledon-Aus Djokovic über Zverev: Hätte Grand-Slam-Titel «verdient»

Alexander Zverev war dicht dran am US-Open-Titel 2020. Er war dicht dran am French-Open-Titel 2024 und galt in Wimbledon als Titelkandidat. Novak Djokovic erklärt, wie schwierig es ist.