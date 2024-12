Weihnachten wieder daheim

Anna und Tobias Braunmiller stehen vor ihrem Haus und strahlen vor Glück. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir vor Weihnachten wieder einziehen können“, sagt Tobias Braunmiller. Die Familie aus Diedorf im Landkreis Augsburg hatte beim Jahrhunderthochwasser im Juni ihr Haus verloren. Fast hüfthoch stand das Wasser im Erdgeschoss. Nur einige persönliche Gegenstände konnten die Braunmillers in den ersten Stock retten. Die Flut weichte die Wände des Hauses in Ständerbauweise auf, das Wasser saugte sich in den Estrichboden. Im Keller war der Druck so groß, dass die Stahltüre zum Heizungsraum regelrecht zusammengefaltet wurde. Die Familie durchlebte wie viele andere Betroffene in Schwaben ein Wechselbad der Gefühle, einen Zustand zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Zuversicht.

Verzweiflung, Hoffnung, Zuversicht: Diese drei Worte beschreiben das, was da im Frühsommer dieses nun zu Ende gehenden Jahres passiert ist, ziemlich gut. Tagelang kämpften die Menschen in vielen Regionen Bayerns, besonders in Schwaben, gegen die Wassermassen. Kleine Bäche schwollen zu reißenden Flüssen an, Autos versanken, Häuser standen unter Wasser. Schnell war angesichts dieses immensen Ausmaßes klar, dass die Schäden in die Milliarden gehen würden. Und schnell war auch klar, dass die Flut vielen Menschen alles genommen hatte. Die vielen persönlichen Schicksale, die Wassermassen, die Zerstörung, schließlich das Aufatmen, als der Regen endlich aufhörte und die Pegel sanken - all das ist auch jetzt noch, Monate später, sehr präsent. Vielleicht auch gerade jetzt. An Weihnachten, dem Fest der Familie, des Zusammenrückens und dem Fest des Heimkommens, des Zuhauseseins.

Der Anhauser Bach wurde binnen Stunden ein meterhoher Fluss

Dass die Braunmillers an Weihnachten wieder in ihrem Haus sein dürfen, bedeutet ihnen viel. „Das können Menschen, die das alles nicht erlebt haben, vielleicht gar nicht nachvollziehen“, meint der Familienvater. „Ein Zuhause bedeutet Alltag. Es ist mit vielen lieben Gewohnheiten verbunden.“ Die waren im Juni erst einmal wie weggespült. Braunmiller erinnert sich an die dramatischen Stunden, als das Wasser stieg. Aus dem Anhauser Bach, der normalerweise kaum knöchelhoch vor sich hinplätschert, wurde binnen weniger Stunden ein meterhoher Fluss. Dafür verantwortlich waren nicht nur die enormen Regenfälle. Im einige Kilometer entfernten Burgwalden war der Damm eines Fischweihers gebrochen. Millionen Liter Wasser rauschten plötzlich in einer Flutwelle durch das idyllische Anhauser Tal in Richtung Anhausen und Diedorf. Damit hatte niemand gerechnet. Auch Tobias Braunmiller nicht.

Icon Vergrößern Das Haus der Braunmillers war beim Juni-Hochwasser schwer beschädigt worden. Die Arbeiten dauerten monatelang. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Das Haus der Braunmillers war beim Juni-Hochwasser schwer beschädigt worden. Die Arbeiten dauerten monatelang. Foto: Marcus Merk

Er war mit der Feuerwehr unterwegs und wuchtete Sandsäcke, um andere Häuser zu retten. Als er den Funkspruch seiner Kameraden hörte, dass ein Damm gebrochen war, dachte er: „Unser Haus ist nicht mehr zu retten.“ So war es dann auch. Der Anhauser Bach trat über die Ufer, verschluckte mehrere Häuser und die nahe gelegene B300. Wenige Stunden nach der Flut besuchten Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Hermann den Ort. Sie standen nur einige Meter vom Haus der Braunmillers entfernt, ohne die Verzweiflung der Familie zu erahnen. „Man versucht sich beim Anblick der schwimmenden Sachen im Haus alles positiv zu reden. Aber es ist einfach schlimm“, sagt Tobias Braunmiller. In Fischach mussten vorher vier Menschen mit dem Helikopter aus ihrem Haus gerettet werden.

Die Staatsregierung stellte Soforthilfen bereit

Angesichts des großen Ausmaßes der Überflutungen und der immensen Schäden hatte die bayerische Staatsregierung damals zügig ein Maßnahmenpaket beschlossen, das insbesondere Soforthilfen bei Schäden am Hausrat und bei Ölschäden an Gebäuden beinhaltete. Wenige Tage nach Beginn des Hochwassers wurden bereits die ersten Hilfsgelder an die Betroffenen ausbezahlt – mittlerweile flossen aus dem Geschäftsbereich des bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat insgesamt mehr als 34 Millionen Euro. Bayernweit sind dem Ministerium zufolge 13.632 Soforthilfeanträge von Privathaushalten und 402 Anträge auf Zuwendungen aus dem sogenannten Härtefonds eingegangen. Darin nicht enthalten sind die Soforthilfeprogramme des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.

Insgesamt habe die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland Schäden von mehr als 4,1 Milliarden Euro verursacht, erklärt eine Sprecherin des Finanzministeriums. Davon seien nach Auskunft der Versicherungswirtschaft etwa zwei Milliarden Euro versichert gewesen. Fast 1,8 Milliarden der nicht versicherten Schäden seien allein auf Bayern entfallen, die restlichen rund 300 Millionen Euro auf nicht versicherte Schäden in Baden-Württemberg.

Der Schaden bei den Braunmillers beträgt eine Viertelmillion Euro

Auch auf die Braunmillers war eine finanzielle Lawine zugerollt. Insgesamt beträgt der Schaden etwa eine Viertelmillion Euro. Auf den Kosten für Möbel, Küche und persönliche Gegenstände, die auf dem Müll gelandet sind, bleibt das Ehepaar mit ihren 16 und zwölf Jahre alten Kindern sitzen: rund 120.000 Euro sind das. Schnell geholfen haben der Familie Spenden. Rund 25.000 Euro kamen zusammen. Tobias Braunmiller war zu Tränen gerührt, als ihm seine Feuerwehr-Kameraden beim Helferfest der Marktgemeinde im Sommer einen Scheck überreichten. „Die Hilfe war enorm“, sagt Braunmiller. „Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.“ Braunmiller, ein gestandenes Mannsbild, ist im Ort bekannt: Der Bauhof-Mitarbeiter ist Feuerwehrmann, der sich seit vielen Jahren um den Nachwuchs kümmert. Jetzt hat der Helfer selbst große Hilfe erhalten.

Icon Vergrößern Beim Hochwasser wurden vielerorts Straßen überflutet. Im Bild: Die B 300 in Gessertshausen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Beim Hochwasser wurden vielerorts Straßen überflutet. Im Bild: Die B 300 in Gessertshausen. Foto: Marcus Merk

Die vielen Helfer machten der Familie Mut. In den Wochen nach dem Hochwasser schauten fast täglich Freunde vorbei. Sie packten an und halfen mit beim Ausräumen. Auch Menschen, die nur zum Reden kamen, waren der Familie wichtig. „Das hat gutgetan, sein ganzes Leid auszuschütten. Gleichzeitig haben uns die Gespräche ermutigt, nicht aufzugeben“, sagt Tobias Braunmiller. Selbst beim Umzug vor wenigen Tagen packten mehr als ein Dutzend Helfer an. In zwei Stunden war alles erledigt.

Nach der Flutkatastrophe zog die Familie in eine Wohnung neben ihrem Haus

Die Familie hatte es zum Glück nicht weit: Nach der Flutkatastrophe konnte sie in eine nur wenige Meter entfernte Wohnung einziehen, die zufällig leer stand. Ein echter Glücksfall. Ihr Haus in Sichtweite verfolgten sie, wie sich in den vergangenen Monaten die Handwerker die Klinke in die Hand gaben. Tobias Braunmiller organisierte den Aus- und Aufbau selbst. So ließ sich Zeit sparen. „Aber alles musste mit der Versicherung abgesprochen werden“, sagt er. Auch im neuen Jahr wird es viele Gespräche geben. Denn die nasse Außenfassade des Hauses muss geöffnet und ausgetauscht werden.

Wie das alles bezahlt werden soll, war lange ein hitzig debattiertes Thema. Ende November wurde bekannt, dass Bayern und Baden-Württemberg rund 112 Millionen Euro an EU-Fluthilfe bekommen. Mit dem Geld aus dem sogenannten EU-Solidaritätsfonds sollen unter anderem Zuschüsse für die teuren Aufräumarbeiten und Wiederaufbaumaßnahmen finanziert werden. Der Freistaat hatte auch auf Hochwasserhilfe vom Bund gehofft - und war bitter enttäuscht worden. Das Argument aus Berlin: Bayern habe nicht hinreichend belegt, dass es sich bei dem Hochwasser um eine nationale Katastrophe gehandelt habe. Bayerns Finanzminister Albert Füracker war entsetzt: „Dem Bund fehlen keine Unterlagen, sondern der politische Wille, Bayern und die vielen Flutopfer angemessen zu unterstützen“, sagte der CSU-Politiker nach der Absage aus Berlin.

Klimaforscher gehen davon aus, dass solche Fluten häufiger werden

Tobias Braunmiller und andere Betroffene aus dem Ort hoffen, dass ein Damm im Anhauser Tal gebaut wird. Und zwar bald. Sie haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Ihnen ist klar, dass ein Großprojekt Millionen kostet, was viele Kommunen in Anbetracht knapper Kassen vor große Probleme stellt. Aber mit einem Damm ließen sich in der Summe und in Zukunft noch größere Schäden verhindern. Denn es wird nicht das letzte Hochwasser gewesen sein.

Viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass sich solche Ereignisse infolge des Klimawandels künftig häufen werden. „Wenn wir mit Computermodellen zum Beispiel bis ins Jahr 2050 schauen, dann sehen wir bei einer steigenden Treibhausgaskonzentration ganz klar, dass die Starkregenereignisse zunehmen werden“, sagt der renommierte Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann.

Helfen könnten neben dem Bau eines Dammes auch kleine Projekte, die jeder selbst verwirklichen kann, meint Tobias Braunmiller. Er denkt an Zisternen, die Wasser speichern und so im Notfall zurückhalten. „Wenn alle mitmachen, dann hilft das auch.“ Er fordert ein Umdenken, damit sich die Juni-Katastrophe nicht wiederholt. Sonst bleibt die Angst, die viele Betroffene in Schwaben beunruhigt: „Wenn es wieder stark regnet, dann denkt man sich: Es kann wieder passieren.“