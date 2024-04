Winfried Striebel: Journalist aus Leidenschaft – und mit Bodenhaftung

Winfried Striebel war der Anwalt des Lokalen in unserer Redaktion – und der Erfinder des "Bonifaz". Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Ein typischer Schwabe sei sein "Bonifaz", hat Winfried Striebel einmal über die Kunstfigur gesagt, die in unserer Zeitung schnell zu einer Kultfigur wurde. "Einer, der nie ganz offen sagt, was er meint und denkt, sondern diese verklausulierte, schwäbische Art hat, sich anderen zu offenbaren." Fast 17 Jahre lang hat dieser "Bonifaz" in seiner wöchentlichen Kolumne das Geschehen im Schwäbischen und gelegentlich auch weit darüber hinaus kommentiert. Mal hintersinnig, mal heiter, mal eher nachdenklich, aber immer nah an den Menschen, unseren Leserinnen und Lesern. "Ein bisschen", gestand sein Schöpfer, als er 2010 seine Arbeit als Kolumnist beendete, "ist er wohl wie ich".

Lesernähe und Fairness waren seine liebsten journalistischen Tugenden

In dieser Woche ist Winfried Striebel im Alter von 92 Jahren gestorben – ein Journalist aus Leidenschaft und ein Journalist mit Bodenhaftung. Von 1951 bis 1997 hat der gebürtige Unterallgäuer für unsere Redaktion gearbeitet, ein ganzes Journalistenleben lang – anfangs als freier Mitarbeiter in Mindelheim, später unter anderem in der Schwabenredaktion, als Leiter der Augsburger Lokalredaktion und mehr als zwölf Jahre schließlich als Mitglied der Chefredaktion. Auch in dieser herausgehobenen Position blieb er, was er vom ersten Arbeitstag an war: ein Anwalt des Lokalen, gut vernetzt in der Region, kollegial im Umgang und unbestechlich in seinem Urteil. Auch die "Silberdistel", mit der wir bis heute ehrenamtlich Engagierte aus der Region auszeichnen, ist seine Erfindung.

Lesernähe und Fairness seien seine liebsten journalistischen Tugenden gewesen, hat ein Kollege über Striebel geschrieben, als der sich in den Ruhestand verabschiedete – Prinzipien, die er auch an die vielen jungen Journalisten weiterzugeben versuchte, für deren Ausbildung er lange verantwortlich war. Und wenn wir in Redaktionskonferenzen über große und kleine Reformen debattierten, alte Probleme und neue Krisen, fragte er stets freundlich, aber bestimmt: Was bedeutet das denn für die Menschen hier, bei uns? Gelebte Bodenhaftung. Der "Bonifaz", sein Alter Ego, saß dabei in Gedanken jahrelang mit am Konferenztisch.

