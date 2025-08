Auto bleibt auf Wanderweg hängen

Eine Gruppe junger Erwachsener ist mit dem Auto auf einem Wanderweg im Berchtesgadener Land steckengeblieben. Den Angaben nach hatten die fünf versucht, in der Nacht von einem Wanderparkplatz aus über einen schmalen Fußweg zum St. Pankraz-Kircherl in Bad Reichenhall zu fahren. Sie hätten die dortige Burgruine besichtigen wollen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Polizei stammte die Gruppe aus Österreich.

In der ersten Serpentine sei das Fahrzeug allerdings abgerutscht und in Schräglage hängengeblieben. Daraufhin hätte die Gruppe den Notruf gewählt. Alle fünf Insassen hätten das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen, hieß es. Die Feuerwehr habe das Fahrzeug zunächst gegen Abrutschen gesichert. Nach Angaben der Retter des Bayerischen Roten Kreuzes sei der Wagen mit einem Rettungsseil an einem Geländer und einem Baum befestigt worden.

Auch ein Abschleppdienst wurde informiert, allerdings wäre eine sichere Bergung in der Nacht nicht möglich gewesen. Der Fußweg sei gesperrt worden, das Fahrzeug soll im Laufe des Tages geborgen werden. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei «gebührenpflichtig verwarnt».