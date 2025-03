Lastwagen kippt auf Leitschutzplanke - ein Schwerverletzter

Mit seinem Lastwagen ist ein Mann auf der Autobahn 73 bei Ebersdorf nahe Coburg umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Der 58-Jährige habe zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Warum, war bislang unklar. Der Laster kippte anschließend auf die mittlere Leitschutzplanke.

Der Fahrer sei eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die A73 wurde in Richtung Bamberg gesperrt - was den Angaben zufolge bis in die Mittagsstunden andauern dürfte. In der gegenüberliegenden Richtung war bislang nur eine Fahrspur frei.

Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf 250.000 Euro. Geladen hatte der Sattelzug Kühlwaren, unter anderem Backwaren und Joghurt. Auf die Fahrbahn geriet davon nichts, wie ein Pressesprecher sagte.