Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Nächtlicher Einsatz: Mutprobe? Mann irrt in der Nacht nackt durch Rosenheim

Nächtlicher Einsatz

Mutprobe? Mann irrt in der Nacht nackt durch Rosenheim

Mitten in Rosenheim irrt ein Mann in der Nacht nackt durch die Straßen. Der Polizei gegenüber hat er eine Erklärung für die Aktion.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann wurde bei seiner nächtlichen Aktion von der Polizei gestellt. (Symbolbild)
    Der Mann wurde bei seiner nächtlichen Aktion von der Polizei gestellt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Splitterfasernackt, orientierungslos und mutmaßlich unter Drogen ist ein Mann in der Nacht in Rosenheim herumgelaufen. Passanten hatten den 49-Jährigen beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Kontrolle erklärte der Mann, das sei eine Mutprobe. Freunde hätten ihn nackt aus dem Auto gelassen.

    Ob sie ihn dann alleine zurückgelassen oder nicht mehr gefunden haben, war bislang unklar. Nachdem ein Alkoholtest kein Ergebnis angezeigt hatte, gab der Mann zu, dass er Drogen genommen hatte. Weil der reine Konsum aber straffrei ist, wird nicht ermittelt, wie der Sprecher weiter sagte. Der 49-Jährige kam in Gewahrsam und übernachtete in einer Zelle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden