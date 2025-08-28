Mutprobe? Mann irrt in der Nacht nackt durch Rosenheim

Splitterfasernackt, orientierungslos und mutmaßlich unter Drogen ist ein Mann in der Nacht in Rosenheim herumgelaufen. Passanten hatten den 49-Jährigen beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Kontrolle erklärte der Mann, das sei eine Mutprobe. Freunde hätten ihn nackt aus dem Auto gelassen.

Ob sie ihn dann alleine zurückgelassen oder nicht mehr gefunden haben, war bislang unklar. Nachdem ein Alkoholtest kein Ergebnis angezeigt hatte, gab der Mann zu, dass er Drogen genommen hatte. Weil der reine Konsum aber straffrei ist, wird nicht ermittelt, wie der Sprecher weiter sagte. Der 49-Jährige kam in Gewahrsam und übernachtete in einer Zelle.