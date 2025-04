Mühldorf/Inn wird Teil des Münchner Verkehrsverbundes

Der Landkreis Mühldorf am Inn wird zum 1. Januar 2026 Teil des Münchner Verkehrsverbundes (MVV). Das hat der Kreistag beschlossen. Vom neuen Jahr an würden damit die Bedingungen des MVV in Bussen und Zügen im Kreis Mühldorf gelten, hieß es. Für die Fahrgäste soll es durch die Verbundtarife vor allem günstiger werden.

«Diese Entscheidung ist ein Meilenstein für den Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Mühldorf und bedeutet einen großen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger», sagte Landrat Max Heimerl (CSU). Neben einem oft günstigeren Verbundtarif werde sich die Fahrplanauskunft verbessern, das Vertriebssystem solle effizienter werden.

Anfang 2026 sollen auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie Stadt und Landkreis Landshut dem MVV beitreten. Das Tarifgebiet wird dann voraussichtlich deutlich mehr als 3,8 Millionen Einwohner umfassen. Der MVV ist damit der größte Verbund für den öffentlichen Nahverkehr in Bayern.