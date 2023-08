Tuchel: Neuer in kommenden Wochen zurück im Teamtraining

Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback. Trainer Thomas Tuchel hat eine "sehr positive Nachricht" zum Nationaltorwart. Die Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining zeichnet sich ab.

Der FC Bayern rechnet in den kommenden Wochen mit der Rückkehr von Nationaltorwart Manuel Neuer ins Mannschaftstraining. "Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu sehr positiv wirkt", verkündete Münchens Trainer Thomas Tuchel einen Tag vor der Eröffnung der 61. Bundesligasaison am Freitag (20.30 Uhr) bei Werder Bremen. Die Prognose für den Wiedereinstieg Neuers ins Mannschaftstraining habe sich "deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv." Die jüngsten Einheiten des 37 Jahre alten Schlussmanns in der Reha fand Tuchel nach eigener Einschätzung "sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining".

Neuer hatte sich nach der WM im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch zugezogen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist trotz der jüngsten positiven Prognose bei seinem Star-Torhüter weiter auf der Suche nach Ersatz. "Wir sind nach wie vor dran und versuchen, einen Torhüter zu verpflichten", erklärte Tuchel am Donnerstag, ohne auf Spekulationen zu Kandidaten einzugehen. In Sven Ulreich (35) haben die Bayern aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader.

(dpa)