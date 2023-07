DFB-Frauen mit zehn Assen aus Wolfsburg und München

Mit zahlreichen Stammkräften von der EM um Kapitänin Alexandra Popp gehen die deutschen Fußballerinnen in das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt am Freitagabend in Fürth gegen Sambia auf eine komplette Wolfsburger Defensive mit Torhüterin Merle Frohms sowie Svenja Huth, Kathrin Hendrich, Marina Hegering und Felicitas Rauch.

Im Angriff spielt neben Popp und Jule Brand (ebenfalls Wolfsburg) die Münchnerin Klara Bühl. Vom FC Bayern, dessen Asse später in die Vorbereitung eingestiegen waren und beim 2:1 vor zwei Wochen gegen Vietnam noch fehlten, läuft auch Lina Magull von Beginn an auf. Neben ihr startet Sara Däbritz von Olympique Lyon im Mittelfeld.

Voss-Tecklenburg wird am Samstag ihr 23-köpfiges Aufgebot für die WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland nominieren. Bisher umfasst es 28 Spielerinnen. Am Dienstag fliegen die DFB-Frauen nach Sydney. In der Vorrunde treffen sie auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

(dpa)