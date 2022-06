Nationalmannschaft

11:43 Uhr

DFB-Training wieder ohne Reus: Flick versammelt 25 Profis

Bundestrainer Hansi Flick hat sich am Mittwoch mit 25 seiner WM-Kandidaten auf die Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Italien vorbereitet.

