DFB-Frauen: Keine Verbote bei WM für Instagram und Co.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lässt ihren Nationalspielerinnen bei ihren Social-Media-Aktivitäten während der Weltmeisterschaft freie Hand.

"Thematisiert haben wir das nicht, weil wir vollstes Vertrauen in unsere Spielerinnen haben", sagte die 55-Jährige zu Medienberichten, wonach die Fußballerinnen von Europameister England auf ihren Kanälen lediglich offizielle Posts des Verbands teilen dürfen.

"Ich guck' da eh nicht rein - oder nicht so oft. Ich weiß, dass unsere Spielerinnen da tolle Sachen für die Fans machen. Bei allem, was Fokus bedeutet, bedeutet es eben auch: Fokus mal wegzunehmen nur vom Fußball", sagte Voss-Tecklenburg bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Herzogenaurach und räumte ein: "Ab und zu gucke ich halt doch rein, wenn etwas Besonders ist."

Damit meinte die Bundestrainerin auch einen Clip, wo Spielerinnen Szenen aus dem Film-Klassiker "Dirty Dancing" nachahmen: "Das zeigt mir: Okay, die Mädels sind cool, die Mädels sind toll. Die haben Kreativität, die sie dann hoffentlich mit in den Fußball nehmen." Abgesehen davon gebe es beim DFB Verantwortliche, die ein Auge auf diese ganz Thematik haben würden. Das deutsche Team fliegt am Dienstag zur WM, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet.

(dpa)