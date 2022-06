Nationalsozialismus

Mein Opa, der Nazi: Ein Professor entdeckt die dunkle Seite seiner Familiengeschichte

Im Jüdischen Museum in Creglingen bei Würzburg hängen Fotos von Jüdinnen und Juden, die hier einst zu Hause waren. Rechts im Bild ist Arnold Rosenfeld, der 1933 beim Gewaltexzess von Creglingen starb.

Plus Horst F. Rupp liebte seinen Großvater. Dann erfährt er zufällig, dass sein Opa Juden misshandelt hat. Es beginnt ein schmerzhafter Prozess für den Enkel.

Von Christine Jeske

Gemunkelt wurde hin und wieder in der Familie. Es hieß, der Opa soll in „irgendetwas mit Juden“ verwickelt gewesen sein. Der Enkel fragte nicht nach. Dabei war er oft beim Großvater im beschaulich-schönen Creglingen im lieblichen Taubertal. „Ich hatte eine starke emotionale Bindung zu ihm“, erzählt Horst F. Rupp, heute emeritierter Professor für evangelische Theologie an der Universität Würzburg.

