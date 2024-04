Nationalsozialismus

10.04.2024

Projekt zu Schicksalen von NS-Opfern startet in München

Eine weiße Rose steckt an den ersten Erinnerungstafeln für die Opfer des Nationalsozialismus in München.

Der Nationalsozialismus ist Geschichte. Nun soll ein Projekt in München die Erinnerung an die Schicksale der Opfer wachhalten - auch um in Zeiten eines erstarkenden Rechtsextremismus daraus zu lernen.

In der Münchner Innenstadt startet am Donnerstag (15.00 Uhr) das multimediale Projekt "Die Rückkehr der Namen" zur Erinnerung an die Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus. Hunderte Patinnen und Paten werden an diesem Nachmittag Interessierten aus dem Leben von mehr als 1000 Männern, Frauen und Kindern aus München erzählen, die aufgrund der Verbrechen des NS-Regimes gestorben sind. Dabei werden sie an Orten stehen, zu denen die Opfer eine Beziehung hatten - wie Wohnung oder Arbeitsplatz. Angebote im Internet, Radio und Fernsehen ergänzen das Projekt, dass der Bayerische Rundfunk mit Unterstützung durch die Stadt München initiiert hat. Um 17.00 Uhr ist ein gemeinsamer Weg der Erinnerung vom Königsplatz zum Odeonsplatz geplant. Dort soll es um 18.00 Uhr eine Abschlussfeier geben, mit Musik, Filmen, Reden und Interviews mit Zeitzeugen. Als Ehrengäste erwartet werden unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), die auch Schirmherrin ist, Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland, Romani Rose vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wie Charlotte Knobloch, Eva Umlauf und Ernst Grube. Die Rückkehr der Namen

Franz Landauer (dpa)

