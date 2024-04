Natur

Bayern will den Krähen an den Kragen

Die Saatkrähen-Population in Bayern ist gestiegen - in manchen Kommunen gibt es deshalb Probleme.

Plus In manchen Regionen des Freistaats haben sich die Saatkrähen massiv vermehrt. CSU und Freie Wähler wollen sie deswegen abschießen lassen. Aber so einfach ist das nicht.

Von Stephanie Sartor

Nach den ersten Schritten auf dem regennassen Pfad hört man es bereits: das Krächzen von hoch droben aus den Baumwipfeln. "Die Krähen breiten sich immer mehr aus", sagt ein älterer Herr mit Schildmütze und Steppjacke, der an diesem kalten Aprilmorgen mit seinem Enkelkind im Schwabmünchner Luitpoldpark spazieren geht. Er wohne ein Stück vom Park entfernt, erzählt er. Aber sogar bei ihm seien die pechschwarzen Vögel immer wieder zu sehen.

In der Stadt im Landkreis Augsburg haben viele Menschen die Tiere satt – deswegen hat man dort vor Kurzem mehrere krähenfreie Zonen ausgerufen, etwa rund um die Grundschule, den Friedhof, das Krankenhaus. Äste werden abgeschnitten, Nester heruntergeholt, den Vögeln soll es ungemütlich gemacht werden. Möglich ist das aber nur mit Genehmigung der Regierung von Schwaben, denn Saatkrähen sind streng geschützt.

