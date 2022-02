Natur

Forscher begeben sich auf die Suche nach dem wilden Bayern

Plus Gibt es in Bayern noch die pure Natur? Der Münchner Professor Michael Schmitt geht dieser Frage nach und entdeckt dabei Erwartbares, aber auch Überraschendes.

Von Michael Böhm

Wenn es die Zeit zulässt, steht Michael Schmitt gerne am sogenannten Abfanggraben im Osten Münchens und angelt. "Am liebsten Forellen", sagt der zweifache Familienvater und schwärmt von dem künstlich angelegten Gewässer, an dessen Ufer über die Jahre hinweg an bestimmten Stellen "fast schon ein Dschungel" gewachsen sei.

