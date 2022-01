Was der Klimawandel im Winter mit Bayerns Tieren macht

Plus Zur Stunde der Wintervögel: Auch in Bayern ist zu spüren, dass die Winter wärmer und trockener werden. Die Auswirkungen auf die Tierwelt sind höchst unterschiedlich.

Milderes Wetter, weniger Niederschläge, stärkere Temperaturschwankungen: Das Fortschreiten des Klimawandels macht sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter in Bayern bemerkbar. Wir Menschen vermissen vor allem den Schnee, der immer seltener fällt. Oder die zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen. Doch wie geht es den heimischen Tieren? Profitieren sie davon, dass es wärmer und trockener ist? Oder entstehen für sie ganz andere, neue Probleme?