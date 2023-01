Weniger Vögel im Garten wegen des warmen Wetters?

In Bayern findet wieder die "Stunde der Wintervögel" statt. Dieses Jahr besonders im Fokus: die milden Temperaturen. Wie man bei der großen Zähl-Aktion mitmachen kann.

Der Beginn eines neuen Jahres ist für viele Menschen der perfekte Zeitpunkt, um nach der mitunter stressigen Weihnachtszeit wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und einen Ausgleich in der Natur zu suchen. Beste Voraussetzungen, um an der „Stunde der Wintervögel“ teilzunehmen. Bereits zum 18. Mal findet die Aktion des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) mit seinem bundesweiten Partner NABU statt. Vom 6. bis 8. Januar sind alle Vogelfreundinnen und Vogelfreunde aufgerufen, im Garten, am Balkon oder im Park Vögel zu beobachten und zu zählen. Dieses Mal unter einer ganz besonderen Voraussetzung: dem milden Winter-Wetter.

„Wir sind gespannt, welche Auswirkungen das aktuelle Wetter auf die Anwesenheit der Vögel in unseren Gärten hat“, sagt LBV-Biologin Angelika Nelson in einem Pressestatement. „Bei den milden Temperaturen, ohne Frost und Schnee, finden viele Arten möglicherweise genug Nahrung in der Natur“, erklärt sie. „Wahrscheinlich werden wir deshalb weniger Besucher an den Futterstellen zählen.“ Das habe man bereits in vergangenen Jahren mit milden Wintern beobachten können, fährt sie fort und ergänzt: „Für längerfristige Trends in der Vogelwelt sind aber auch diese Ergebnisse mit weniger Vögeln an der Futterstelle wichtige Daten.“ Hinzu komme, dass durch das Mastjahr Eichen, Buchen und Fichten viele Früchte gebildet hätten und Waldarten wie Kleiber, Eichelhäher und Kernbeißer eher in ihrem angestammten Lebensraum blieben. „Das alles wird unsere Zählung zeigen“, sagt Nelson.

2022 war der Haussperling der meistgezählte Wintervogel

Bei der vergangenen großen Vogelzählung im Januar 2022 beteiligten sich dem LBV zufolge über 34.000 Menschen in Bayern. Insgesamt gingen Meldungen aus mehr als 24.000 Gärten und Parks ein. Der Haussperling ergatterte den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Bayerns Gärten, Kohlmeise und Feldsperling folgten auf Platz zwei und drei.

Wer in diesem Jahr bei der „Stunde der Wintervögel“ mitmachen möchte, beobachtet und zählt eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dann dem LBV. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist.

Die Beobachtungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Internet unter www.stunde-der-wintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1157-115 eingerichtet. (sast)

