Naturphänomen

17:48 Uhr

Waren Bauarbeiten die Ursache für den Lila See im Allgäu?

Plus Der lila See im Allgäu zieht weiter viele Besucher an. Doch was ist die Ursache für das Phänomen im Gipsbruchweiher bei Bad Faulenbach?

Von Benedikt Siegert

Füssens ist seit ein paar Tagen um eine Attraktion reicher. Der purpur gefärbte Gipsbruchweiher in Bad Faulenbach zieht viele Schaulustige an, die vor dem Gewässer Erinnerungsfotos schießen. Denn der lila gefärbte See ist ein nicht alltäglicher Anblick. Zuletzt war der Gipsbruchweiher im Februar 2020 in purpur getaucht. Auffällig: Sowohl damals als auch jetzt fanden Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zum Gewässer statt. Jeweils ging es um Dammsanierungen. Besteht also ein Zusammenhang?

Lila See im Allgäu: Könnte das was mit Bauarbeiten zu tun haben?

Das Wasserwirtschaftamt in Kempten sagt Nein. Behördenleiter Karl Schindele erklärt, dass zwar prinzipiell eine künstliche Ursache denkbar wäre, wenn sich ein See verfärbt. Etwa wenn durch eine Verunreinigung von außen ein Verfaulungsprozess initiiert wird. Jedoch sei im Fall des Gipsbruchweihers eine simple biologische Reaktion die Ursache. Dies hätten auch Experten des Landesamts für Umwelt in München bestätigt. So komme es in Bayern immer wieder zu solchen Phänomenen. Zuletzt unter anderem im fränkischen Hof.

